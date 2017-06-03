Tünelden ambulansı bile ücretsiz geçirmediler!

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli'nden geçen ambulanstan diğer araçlar gibi ücret talep edilmesi tepki çekti. Tünel işletmesi ücretsiz geçirmeyince ambulas dağ yolundan gitmek zorunda kaldı. Muğla Valisi Amir Çiçek, vatandaşın sağlık hizmetini kimsenin durduramayacağını belirterek, tüneli işleten şirket yetkilileriyle görüşüp sorunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi

Tinsa İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle 13 milyon dolar harcanarak yapılan Göcek Tüneli, 2006 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 13 hükümet ve 8 başbakan eskiten, 17 yılda tamamlanabilen, Muğla ile Antalya'yı birbirine bağlayan, 12 metre genişliğinde ve 7.40 metre yüksekliğindeki 950 metrelik tünel, kamuoyunda sık sık Türkiye'nin tek paralı tüneli olma özelliğiyle gündeme geldi.



9 yıldan bu yana özel sektör tarafından işletilen gidiş-geliş olarak kullanılan tünelde, trafiğin daha da rahatlaması için yanına çevreyoluyla birlikte ikizinin yapılması amacıyla 9 Temmuz 2013'te düğmeye basıldı. Bu projenin yapımını ise Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü üstlendi. 868 metre tüp uzunluğuna sahip, toplamda 964 metre uzunluğundaki bu tünel de tamamlandı, ancak hala hizmete girmedi.



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