Turgutlu'da 15 dönüm makilik ve tarım arazisi yandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında toplam 15 dönümlük makilik alan ve tarım arazisi küle döndü. Alevler iftaiye ekipleri tarafından, köylülerin de desteğiyle daha fazla büyümeden söndürüldü

Turgutlu'nun kırsal Kurudere Mahallesi Yardibi ve Güpyar Mevkileri arasından, bugün saat 14.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Alevler, otların kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler yakındaki bazı tarım arazilerine de sıçradı. Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu İtfaiye Grupları'ndan toplam 5 söndürme aracı, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve 1 söndürme helikopteri sevk edildi. Köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleri ve kovalarla su taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek verdi. yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürülürken, 10 dönüm makilik alan ve 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

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