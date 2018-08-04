Turist rehberinin dikilen ayağı 10 sonra kesildi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, turist rehberi Ferhat Özdemir'in (29) kazada kopup yerine dikilen ayağı, aşırı doku kaybı nedeniyle 10 ay sonra kesildi

Olay, geçen 8 Ekim'de Fethiye'de meydana geldi. Fethiye'ye tatile gelen İngiliz Mandy C., bir market sahibinden kiraladığı otomobille seyir halindeyken direksiyon kontrolünü yitirdi. Karşı şeride geçen otomobil, Ferhat Özdemir'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Özdemir'in sol ayağı koptu, kalça kemiği kırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1,5 ay tedavi gören Özdemir, daha sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

AÜ Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedavisinin ardından, aşırı doku kaybı nedeniyle kopan ayağının uyum sağlamadığına karar verilen Özdemir, ayağının kesilmesi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özdemir'in sol ayağı, sevk edildiği hastanede kesildi.

10 OPERASYON YAPILDI

Kırığın tam bilekten olduğunu aktaran Özdemir, "Hastaneye geldiğimde sadece deri tutuyormuş. Aynı zamanda aşırı doku kaybım da vardı. Sağ bacağımdan yaklaşık 30 santim doku aldılar. Yapılan yamalar da tutmadı. Yine sağ bacağımdan 40- 45 santim damar nakli yapıldı, o da tutmadı. Sırtımdan kas alıp nakil yaptılar. Yapılan operasyonların toplamı 10 oldu. Kemikler kırık olduğu için damar yollarım da tıkalı doku beslenmedi. Ayağımı kaybettim" diye konuştu.

'KANUN ÖNÜNDE YARGILANMALI'

Kaza sonrasında Mandy C.'nin kendisini hiç aramadığını, durumu hakkında bilgi edinmek istemediğini aktaran Özdemir, "Hayallerimi ve gençliğimi çalan İngiliz Mandy C. bir gün bile gözaltında tutulmadı. Kanun önünde yargılanmasını, hesap vermesini istiyorum. Kesilen bacağımın karşılığı bu vefasızlık mı olmalıydı ? Arayıp geçmiş olsun bile demeden kaçtı" diye konuştu. Büyük mağduriyet yaşadığını belirten Özdemir, "Eşim ve bir kızım var. Ben çalışamıyorum, eşim de bana baktığı için çalışamıyor. Çocuğuma kayınvalidem bakıyor. 29 yaşındaki bir insanın gençliğini çaldılar" diye konuştu.