Muğla'nın Fethiye ilçesinde Veysel Çobanoğlu (53), sahibi olduğu ve kaptanlığını yaptığı teknede turistleri gezdirirken kalp krizi geçirdi. Çobanoğlu, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı

Fethiye'de RFC IS LİFE' isimli teknesiyle yerli ve yabancı turistlere tur düzenleyen Veysel Çobanoğlu, gezi sırasında fenalaştı. Teknedeki turistler, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa süre içerisinde Göcek Domuz Adası mevkiine ulaşan Sahil Güvenlik ve 112 Acil servis ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Çobanoğlu'na tıbbi müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kıyıya ulaştırılan Çobanoğlu, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çobanoğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Tur teknesi ise yedeklenerek içindeki turistlerle birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi'ne getirildi.

Kaynak: