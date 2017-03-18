Turistten para kazanan esnaf, işte bu kadar umutsuz!

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerginlikler, kurvaziyer gemilerinin sefer iptalleri nedeniyle turizm sektörü büyük yara aldı. Esnaf , içinde bulunduğu bu durumu sosyal medyada hazırlayıp, 'Esnafos Turizmos' adını verdikleri temsili 'esnaf tanrısı' afişi ile hicvetti.



"KÖTÜ BİR YIL OLACAK"



"GİDİŞAT İYİ DEĞİL"



"TURİZM ÇÖKTÜ"

Türk turizminin en önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde esnafın sezonla ilgili umutları söndü. Dev kurvaziyer gemilerinin rotalarını başka ülkelere çevirmesinin şokunu daha tam atlatamayan turizmciler, bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan gerginlikle sarsıldı. Kuşadası esnafı, hazırladıkları 'Esnafos Turizmos' adını verdikleri temsili 'esnaf tanrısı' afişi ve diğer bazı görselleri sosyal medyada paylaşarak içinde bulundukları zor durumu hicvetti.Kuşadası çarşısında eskiden kiralık işyeri bulunmazken, şimdilerde birçok dükkanın kepenklerini bile açmaması dikkat çekiyor. Kuşadası çarşı esnafından kuyumcu Cahit Öcal, kendilerini kötü bir yıl beklediğini belirtip, "Terör ve siyasi gelişmeler üzerine yabancı tur operatörleri Türkiye seferlerini iptal etti. Bu yıl için sadece Yunan gemileri gelecek. Bunlar da haftada iki kez, sabah gelip öğlen gidecek. Normalde çok fazla alışveriş yapmadıkları için çarşıya bir şey bırakmıyorlar. Bu yıl Kuşadası için gerçekten kötü bir yıl olacak. Bir ümidimiz vardı, nisandan sonra bazı şeylerin değişmesi ve turistin artmasıydı. Maalesef gelişmeler bunu göstermiyor. Tüm fuarlar kötü geçti. Bundan sonra işimiz Allah'a kaldı" dedi.Hediyelik ve deri giyim mağazası sahibi Varol Bozdağ da sadece bu yılın değil, sonraki iki yılın da kayıp sayıldığını söyledi. Bozdağ kendilerini iyi bir tablonun beklemediğini belirterek şunları söyledi:"Ne yazık ki ülke olarak turiste güven veremiyoruz. Gemi iptalleri Kuşadası turizminin yarısı, geri kalan yarısı ise otellere konaklamalı gelen turistlerdi. Rotalarını başka bölgelere çeviren gemilerin, rotalarına Kuşadası'nı tekrar dahil edeceğini sanmıyorum. Kalıcı turistler de aynı şekilde. Avrupalı turist gelmeyecek. Bu tablo sadece bu yıl değil sonraki iki yılda da vahim tablo olarak önümüzde duracak. Tüm göstergeler turizmin bitmiş olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki birkaç bin İranlı veya Rus turistle bu çark dönmez. Amerika, Avrupa ve Latin ülkelerinden gelen turistler olmadığı sürece burada turizm, bu kiralarla sürdürülemez. Kısacası gidişat iyi değil."Bacasız sanayi turizmin çöktüğünü savunan halıcı Ersel Öztürk de turizmin en temel öğesinin huzur ve güvenlik olduğunu belirtip, "Güvenlik ve huzur olmadığı için dünya turizm devleri Türkiye'yi programından çıkardı. 'Ülkemiz bir marka, Kuşadası bir marka, bu destinasyon programlardan çıkarılmaz' diye sanıyorduk. Ancak, öyle olmadı. Suriye'de resmen bir savaşın içinde olduğumuz izlenimi var. Ortadoğu bataklığının içindeyiz. Avrupa'ya sırtımızı döndük. Türkiye Atatürk'ün ülkesi olmaktan çıktı. Şu an bir yol ayırımında. Bunlara bir de islamofobi ve Türkofobi eklendiğinde turizm bizim için hayal oldu. Kuşadası ve diğer kıyı kesimlerinde tek geçim kaynağı olan bacasız sanayi turizm çökmüştür. 'Turist nasıl geri döner?' diye sorarsanız, cevap veremem. Çünkü bu çok zor. Kaybedilen itibar gibidir, kolay kolay geri kazanılamaz" diye konuştu.