Turizm cennetinde cinayet şoku!

Muğla'nın turizm bölgelerinden biri olan Saklıkent bu kez bir cinayete sahne oldu. Çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile vurularak öldürüldü

Olay dün saat 18.30 civarında Saklıkent Kanyonu girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kanyonda işçi olarak çalışan 40 yaşındaki İbrahim Baltacı ile kanyonun girişinde büfe işlettiği öğrenilen 43 yaşındaki Ali Karacan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karacan büfesinden aldığı tabanca ile 3 çocuk babası Baltacı'ya ateş etti.



Olayı görenler durumun hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Baltacı'nın vücudunda 5 kurşun olduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan Baltacı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay sonrası kaçtığı öğrenilen Karacan, bir süre sonra ise polise giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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