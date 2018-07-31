Turizm cennetinde vahşet! Bu kez öldürülen bir şahin!

Son zamanlarda kedi ve köpeklere yönelik şiddet olaylarına sıkça rastlıyorduk. Bu kez ise insan şiddetine maruz kalan bir şahin oldu

Olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Bir şahin yılan görmesi üzerine avlanmak için yere indi. Bu sırada bir kişi elinde kürekle gelerek şahinin kafasına vurarak öldürdü.

Olayın görüntüleri de sosyal medyaya düştü. Görüntülerde bir şahinin yılan avlamak için boş araziye indiği görülüyor. Şahin avıyla uğraşırken görüntüye birden bir kişi giriyor ve elindeki kürekle şahine vuruyor.

Olay anı bir kadın tarafından görüntüleniyor. Kadın annesine şahine bakması için sesleniyor. O sırada görüntüye giren adam kürekle şahine vuruyor. Kadın ise öldürme anı sonrası kamerasının yönünü değiştiriyor. Şahini öldüren adam da kamerayı kapatın şeklinde uyarıda bulunuyor.