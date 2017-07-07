Turizm cennetinden çirkin görüntüler!

Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne 30 kilometre uzaklıktaki, yeşil ile mavinin kucaklaştığı eşsiz güzelliklere sahip Orhaniye Koyu ve Kızkumu Plajı'nda ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor

Günde ortalama 3 bin kişinin ziyaret ettiği Kızkumu Plajı'nda, Marmaris Belediyesi tarafından kullanıma açılan seyyar tuvaletler, pis görüntüsü ve kötü kokusuyla tepki çekiyor. Marmaris'in Orhaniye Koyu'nda denize doğru uzanan ve 600 metre uzunluğundaki kumdan yoluyla ziyaretçilere denizin üzerinde yürüyormuş hissi veren Kızkumu Plajı, Marmaris'e gelen tatilcilerin ilgi duyduğu mekanların başında geliyor. Turistler, denizin içinde 3 metre genişlikteki yolda yürürken o anları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor.



Ziyaretçi sayısı ve koydaki tekne trafiğinin artması üzerine Kızkumu'na Marmaris Belediyesi tarafından ikişer seyyar tuvalet, duş ve soyunma kabini konuldu.



İKİ TUVALET YETMİYOR

'KULLANANLAR İTİNALI DAVRANSIN'

Tuvaletlerin temizliğini sırayla kendilerinin yaptığını belirten turizmci Necdet Demiray şunları söyledi:"Buraya günde ortalama 3 bin kişi geliyor. Tabii ki gelsinler, turizm adına çok güzel. Ama burada sadece iki tuvalet var. Büyük özveriyle saat 07.30'dan itibaren periyodik olarak belli aralıklarla tuvaletler 5- 6 kez bizler tarafından temizleniyor. Günde 3 bin kişiye 2 tuvalet düşüyor. Orhaniyeliler olarak Kızkumu Çevre ve Turizm Derneği'ni kurduk. Bunu iktisadi işletme haline getirerek buradaki düzenlemeye talip olduk. Gerekli izinler alındı. Çok kısa zaman içinde bu tuvaletlerin sayıları daha da arttırılarak, birer tane de görevli konularak sorunu çözmeyi düşünüyoruz."İki tuvalet için konulan 22 tonluk depoların 3- 4 günde dolduğunu dile getiren Demiray, "Şu ana kadar depo 7 kez boşaltıldı. Bu parayı aramızda toplayıp ödedik ve kimseden talep etmiyoruz. Yeter ki temiz olsun. Burayı kullananların biraz daha itinalı davranmasını istiyoruz. Burası hepimizin" diye konuştu.