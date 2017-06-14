Turizmcinin umudu son dakika rezervasyonu

Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki otellerde doluluk oranının yüzde 60-70'lerde olduğunu belirten Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bu yaz sezonunu son dakika rezervasyonları ile geçireceklerini söyledi

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2017 yaz sezonunun turizm açısından sıkıntılı geçeceğini belirtti. Turizm sezonunda koşulların bir yıl önceden belirlendiğini dile getiren Bülbüloğlu, şunları söyledi:



"Şimdiden 2018'in bundan çok daha kötü olacağını söyleyebilirim. Bu sene 2016 yılından yapılan hiçbir rezervasyon yoktu. Şu andaki doluluğu son dakika satışlarıyla sağladık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Turizmde el freni çekilmiş kamyon gibi, yani ite kaka gidiyoruz. Doluluk yüzde 60-70 bandında gidiyor. Geçen sene bu günlerde doluluk oranı yüzde 80'lerdeydi. Ağustos ayının rezervasyon durumu çok daha vahim. Şu anda yüzde 40 bandında. Yine son dakika ile doldurmaya çalışacağız."



Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin kısa olduğunu söyleyen Bülent Bülbüloğlu, bayram sonrasında yerli müşteride artış beklediklerini söyleyerek, "Bayramda iç pazar doluluğu olacak. Önceki bayramlarda 9-10 gün tatil ile ayın üçte birini doldurmuş oluyorduk. Bu yıl da bayramın devamında yaz tatili var. Yerli turist yine umudumuz olacak" dedi.



ALMAN PAZARI HEDEFLENİYOR