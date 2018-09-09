Türk Yıldızları gösterisinin kokpit görüntüleri nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 6 Eylül'de düzenlenen "5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali' kapsamında yaptığı gösterinin kokpit görüntüleri nefes kesti
Türk Yıldızları'nın, festival kapsamında ilçeye bağlı Akçay Mahallesi semalarında düzenlediği gösteriler, uçakların kokpitlerinden görüntülendi.
Keskin manevraları ve havadaki disiplinleriyle dikkati çeken Türk Yıldızları'nın kokpit görüntüleri izleyenlerin başını döndürdü.
Yüzlerce kilometrelik hızda büyük bir ustalıkla manevralarını yapan Türk Yıldızları'nın gösterileri pilotların üstün kabiliyetlerini gözler önüne serdi.