Üçgen Köprülü Kavşaklar Denizli trafiğini rahatlattı

Denizli'nin şehir içi ve şehirlerarası trafiğinde ana arter konumunda olan Üçgen Köprülü Kavşakları'nın trafiğe açılmasıyla birlikte milyonlarca lira Denizlililerin cebinde kaldı. Hizmete girdiği ilk 9 ayda maliyeti kadar tasarruf sağlayan Üçgen Köprülü Kavşakları, aynı zamanda yakıttan kaynaklanan 58 bin kg'lık karbon salınımını da azaltarak çevreci bir proje olduğunu kanıtladı.

Denizlililerin uzun yıllar hayalini kurduğu Üçgen Köprülü Kavşakları'nın Nisan 2018'de trafiğe açılmasının ardından bölge trafiği daha akıcı ve güvenli hale geldi. Üçgen'de trafik sorununu tarihe gömen projenin hayata geçmesi ile birlikte Denizlililer zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağladı. Düzenleme yapılmadan önceki halinde Üçgen'den günlük geçen araç sayısının 90 bin olduğu tespit edilirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte trafik hızı arttı, duraklama süreleri de ciddi oranda azaldı. Bu nedenle Üçgen trafikte tercih sebebi oldu, bölgeden geçen günlük araç sayısı da hızla aratarak 134 bine ulaştı. Bunun yanında düzenlemeden önce trafik yoğunluğu olmasa da günün her saatinde sürücülerin ve yayaların sinyal noktalarında beklemek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Maliyeti kadar tasarruf sağladı

Üçgen Köprülü Kavşakları'nın Nisan 2018'de tamamen trafiğe açılmasıyla birlikte Denizlililer de kazanmaya başladı. Zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayan proje ile ilk 9 ayda 3 milyon 219 bin litre azalma ile yüzde 63'lük yakıt tasarrufu sağlandı. Yakıt ile doğru orantılı olarak atmosfere 58 bin kg'lık karbon salınımı yapılmasının da önüne geçildi. Bu süreçte bekleme sürelerinin azalması ve trafik akış hızının artması sonucu ise 2 milyon 733 bin 750 saatlik işgücü kazanımı sağlandı. Bugüne kadar milyonlarca lira vatandaşların cebinde kalırken, hizmete girdiği ilk 9 ayda maliyeti kadar tasarruf sağlayan Üçgen Köprülü Kavşakları ile Denizlilerin beklemekten dolayı yaşadığı stres de tarihe karıştı.

Çözüm bulduk

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Üçgen Köprülü Kavşakları'nın kentteki en önemli ulaşım projelerinden biri olduğunu ifade etti. Projenin hayata geçmesi ile birlikte Denizlililerin kazanmaya başladığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Ulaşımla ilgili iyi bir çözüm ortaya koyduk. Elde edilen veriler gösteriyor ki Denizlimizin kalbi olarak adlandırdığımız Üçgen Köprülü Kavşakları vatandaşlarımıza ekonomik, çevresel ve zaman anlamında olumlu katkılar sağladı. Sağlamaya da devam ediyor. Vatandaşlarımız Üçgen'de beklemeden, zaman kaybetmeden ve strese girmeden geçebilir hale geldi. Denizlimiz kazanmaya devam ediyor."