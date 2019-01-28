Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
28 Ocak 2019 Pazartesi 15:08

Kırsal Karaköy Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Ali Sarıoğlan, hayvanlarını otlatmak için Bitlikız mevkisine götürdü. Sarıoğlan'a ait bir keçi buradaki sarp arazide, uçurumun kenarında mahsur kaldı. Sarıoğlan, keçisini kurtaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kale itfaiyesi ekipleri, keçinin mahsur kaldığı alana gelerek kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağlanan iple keçinin bulunduğu noktaya indi. Yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, halatla bağlandı. Ardından keçi ve itfaiye eri, yukarı çekildi. Ali Sarıoğlan, keçisinin kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Etiketler; #keçi #itfaiye #KURTARILDI
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