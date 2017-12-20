Umut yolculuğundaki 51 kaçak daha yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na, lastik botla yasa dışı yollardan geçmeye çalışan yabancı uyruklu 51 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

Daha iyi şartlarda yaşamak için ülkesinde kaçanların umut yolculuğu devam ediyor. Türkiye üzerinden Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya geçmeye çalışan kaçaklar, ölüme de meydan okuyor. Kış şartlarında lastik botla Sakız Adası'na geçmeye çalışanlara yönelik operasyonlara ise Sahil Güvenlik ekipleri devam ediyor. Ekipler son olarak Çeşme'de saat 04.00'da 51 kaçağın olduğu lastik bota denk geldi.



Çeşme Körfezi'nde yakalanan kaçakların arasında kadın ve çocukların bulunduğu da tespit edildi. Ekipler kaçakları kendi botlarına alarak Çeşme İskelesi'ne göterdi.



İskelede kurulan çadıra alınan kaçakların Suriye, Orta Afrika, Angola ve Mali uyruklu kaçaklardan oluştuğu tespit edildi. Ekipler kaçaklara üşümemesi için battaniye dağıtırken, yiyecek ve içecek ihtiyaçları da karşılandı.



Kaçakların yorgun oldukları ve birbirlerine yaslanarak uyuyakaldıkları görüldü. Kaçaklar, işlemlerinin bitmesinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.



