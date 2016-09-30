30 Eylül 2016 Cuma
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    • Üniversite öğrencileri araçlarıyla vince çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki vince arkadan çarpan otomobildeki iki üniversite öğrencisinden biri öldü, diğeri yaralandı

    30 Eylül 2016 Cuma 16:40
    Üniversite öğrencileri araçlarıyla vince çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
    Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Kaan Bilgili'nin kullandığı 59 RP 936 plakalı otomobil, bugün saat 01.30 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı Köprülü Kavşağı yakınında park halindeki 09 BBC 42 plakalı kamyon vince hızla çarptı. Büyük hasar gören otomobilde sıkışan Kaan Bilgili ile yanındaki sınıf arkadaşı 20 yaşındaki Melih Berkay Nalbant ağır yaralandı. İki genç, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından güçlüke sıkıtıkları yerden kurtarılıp, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından iki gençten Bilgili, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Nalbant ise Adnan Mendes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bilgili, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nalbant'ın tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi. Bilgili'nin ölüm haberi öğretmenleri ve arkadaşlarını yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydın, Aydın Kaza, Trafik Kazası, Kuşadası Kaza

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