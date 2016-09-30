Haber Kaynağı: DHA

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Kaan Bilgili'nin kullandığı 59 RP 936 plakalı otomobil, bugün saat 01.30 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı Köprülü Kavşağı yakınında park halindeki 09 BBC 42 plakalı kamyon vince hızla çarptı. Büyük hasar gören otomobilde sıkışan Kaan Bilgili ile yanındaki sınıf arkadaşı 20 yaşındaki Melih Berkay Nalbant ağır yaralandı. İki genç, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından güçlüke sıkıtıkları yerden kurtarılıp, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından iki gençten Bilgili, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Nalbant ise Adnan Mendes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bilgili, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nalbant'ın tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi. Bilgili'nin ölüm haberi öğretmenleri ve arkadaşlarını yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.