11 Ekim 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Üniversitede intihar şoku!

    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda memur olarak görev yapan 44 yaşındaki Aytekin Özyol, kendini üniversitenin Atatürk Kongre Merkezi'nde yangın merdivenine iple asarak intihar etti

    11 Ekim 2016 Salı 16:31
    Üniversitede intihar şoku!
    Evli bir çocuk babası Aytekin Özyol, dün gece evine gitmedi. Durumdan şüphelenen ailesi durumu Özyol'un görev yaptığı Adnan Menderes Üniversitesi yönetimine bildirdi. Telefonlarına ulaşılamayan Özyol'u üniversite içinde arayan yetkililer, bir sonuç alamadı. Aramalar devam ederken üniversitenin Atatürk Kongre Merkezi'nde görevli bir çalışan, bugün saat 10.30 sıralarında, Meadros Salonu'nun kulisine malzeme almak için girdiğinde Özyol'un yangın merdivenine asılı cesediyle karşılaşıp, durumu üniversite yönetimine bildirdi. Üniversite yönetiminin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, Özyol'un intihar ettiğini belirledi.

    Daha önce görev yaptığı TEKEL'in kapanmasının ardından kurumlar arası geçişle 4-C'li olarak ADÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda işe başladığı öğrenilen Özyol'un üzerinden ailesine bıraktığı, "Size iyi bir baba olamadım. Beni affedin" yazılı not çıktı. Özyol'un son zamanlarda alkol kullanımı ve maddi sıkıntıları nedeniyle psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü. Özyol'un cesedi savcı ve polisin olay yerinde incelemlerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Polis, Özyol'un intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydın, Intihar, üniversite Intihar

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Murat B. BABAOĞLU Murat B. BABAOĞLU Pireyi deve yapıyoruz
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Dostluk 'merhaba' ile başlar
  • Hüseyin ÇATAL Hüseyin ÇATAL Merhaba ve elveda Rosetta
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz