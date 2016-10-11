Haber Kaynağı: DHA

Evli bir çocuk babası Aytekin Özyol, dün gece evine gitmedi. Durumdan şüphelenen ailesi durumu Özyol'un görev yaptığı Adnan Menderes Üniversitesi yönetimine bildirdi. Telefonlarına ulaşılamayan Özyol'u üniversite içinde arayan yetkililer, bir sonuç alamadı. Aramalar devam ederken üniversitenin Atatürk Kongre Merkezi'nde görevli bir çalışan, bugün saat 10.30 sıralarında, Meadros Salonu'nun kulisine malzeme almak için girdiğinde Özyol'un yangın merdivenine asılı cesediyle karşılaşıp, durumu üniversite yönetimine bildirdi. Üniversite yönetiminin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, Özyol'un intihar ettiğini belirledi.Daha önce görev yaptığı TEKEL'in kapanmasının ardından kurumlar arası geçişle 4-C'li olarak ADÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda işe başladığı öğrenilen Özyol'un üzerinden ailesine bıraktığı, "Size iyi bir baba olamadım. Beni affedin" yazılı not çıktı. Özyol'un son zamanlarda alkol kullanımı ve maddi sıkıntıları nedeniyle psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü. Özyol'un cesedi savcı ve polisin olay yerinde incelemlerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Polis, Özyol'un intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.