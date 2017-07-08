Ünlü koyda köpeklerle uyuşturucu aradılar!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'nda özel eğitimli köpekler eşliğinde arama yapan jandarma ekipleri, 3 ayrı noktada az miktarda esrar ele geçirdi

Ünlü koyda köpeklerle uyuşturucu aradılar!

Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçmek isteyen Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, geçen 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonun ardından bugün tekrar koya girdi. Saat 01.00'de 20 askerle düzenlenen operasyona, narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' de kullanıldı. Özel eğitimli köpeklerle plaja giren jandarma ekipleri, önce tatilcilerin üzerini aradı. Ekipler, aramaları köpeklerin tepki verdiği kişi ve alanlar üzerinde yoğunlaştırdı. Aramalar sırasında plajda bir tatilcinin çantasında az miktarda esrar ele geçirildi.

Ekipler daha sonra koydaki işletmelere girdi. Bungalov ve çadırlarda köpeklerle yapılan arama sırasında, 2 ayrı noktada daha, az miktarda esrar ele geçirildi. Plajdaki tatilci ile birlikte ele geçirilen esrar maddeleri ile ilişkili olduklarından şüphelenilen 3 tatilci hakkında yasal işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #uyuşturucu
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