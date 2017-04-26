Ünlü oyuncu kiraladığı villada gözaltına alındı. Peki neden?

Ünlü oyuncu Selim Erdoğan , jandarma tarafında Marmaris'te gözaltı na alındı. Oyuncunun gözaltına alınmasının nedeninin uyuşturucu olduğu öğrenildi.



Komşusu konuştu: İftira atılmıştır

Ünlü oyuncu Selim Erdoğan, Marmaris'te kiraladığı villada gözaltına alındı. Oyuncunun yaşadığı villada jandarma ekipleri 840 gram esrar ile uyuşturucu madde düzeneğini de ele geçirdi.Olay jandarmaya gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Uyuşturucu madde üretimi ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Bozburun Mahallesi'ndeki villaya baskın yaptı.Baskında evde bulunan oyuncu Selim Erdoğan gözaltına alındı. Evde cam kavanozlar içine yerleştirilmiş esrar maddesi bulundu. Jandarma ekipleri ünlü oyuncuyu sorgusu için Marmaris Jandarma Komutanlığı'na götürdü.Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan'ın komşusu, Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve onun böyle bir şey yaptığına inanmadıklarını söyledi. Erdoğan'a iftira atıldığını düşündüğünü belirten komşu Mehmet Çalış, iddiaların yalan olduğunu da belirtti.