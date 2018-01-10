Ünlü plajın işletmecisinden 4 gündür haber alınamıyor!

Muğla'da Gumsal Beach Club'ın işletmecisi olan Ali Özdemir'den 4 gündür haber alınamıyor. Özdemir'in ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu

Ünlü plajın işletmecisinden 4 gündür haber alınamıyor!

Muğla Bodrum'da bulunan ve dünyaca ünlü olan Gumsal Beach Club'ın işletmecisi aynı zamanda pastane zinciri sahibi 45 yaşındaki Ali Özdemir'den 4 gündür haber alınamıyor. Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren haber alınamadığı öğrenilen Özdemir'in ailesi durumu jandarmaya ve emniyet güçlerine bildirdi.

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, Özdemir'e ait otomobili Çırkan Mahallesi'nde park edilmiş bir şekilde buldu. Yapılan incelemede otomobilin kapısının kilitli olduğu belirlendi. Ekipler otomobilde parmak izi çalışması yaparken, Özdemir'in cep telefonunun da kapalı olduğu ve en son sinyal alınan yerlerin tespiti için ilgili makamlara bildirimde bulunulduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili 20 kişinin ifadesine başvurulduğu ve son cep telefonu sinyalinin de Yalıkavak ile Gümüşlük arasında bir yerden geldiği öğrenildi.

Özdemir'in arkadaşlarından biri olan Selçuk Akbaş, Özdemir'in kimseye borcunun olmadığını, işlerinin iyi olduğunu söyledi. Özdemir'in aniden ortadan kaybolması ile şok olduklarını belirten Akbaş, her yerde Özdemir'i aradıklarını ve merak içinde olduklarını da belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #ali özdemir #kayıp
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