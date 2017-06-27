Ünlülerin modacısından 'tavada dürüm dondurma

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde yaşayan, Ajda Pekkan'dan Zeki Müren'e, Süleyman Demirel'den İsmet İnönü'ye kadar sanat ve siyaset camiasından pek çok ünlü ismin terziliğini yapan modacı Nail Yurdakul şimdi de dondurmacılığa soyundu. Yurdakul Uzakdoğu seyahatinde gördüğü, içine şeker konulmayan, sadece organik meyvelerden yapılan 'Tavada dürüm dondurma' üretimine başladı

Türkiye'de ilk mankenlik ajansı ve kadın futbol takımını kuran ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü yapıldığında, üzerinde defile yapmasıyla tanınan Nail Yurdakul, Köyceğiz'e yerleştikten sonra gazeteciliğe de soyunarak 'Muğla'da Ayışığı' adlı magazin dergisi çıkardı. Modacı Nail Yurdakul bu kez 'Tavada dürüm dondurma' ile bir ilke daha imza attı. Özellikle Tayland'da yapılan dondurmayı Uzakdoğu seyahatinde gördükten sonra Köyceğiz'de de yapmaya karar verdiğini belirten Nail Yurdakul şunları anlattı:"Daha ilk gördüğüm anda adı ve yapılış şekli beni cezbetti. Düşünebiliyor musunuz adı 'Tavada dürüm dondurma.' Ülkemizdeki dürüm anlayışımız çok farklı. Biz, 'dondurmayı dürüm olarak yedim' diyene inanmayız. Ama gözlerimle görünce neden olmasın dedim. Bu tamamen doğal ve organik bir dondurma. Şeker sıfır. Meyvelerdeki şeker ne ise o kadar şeker var içinde. Çilek, muz, şeftali, ananas, erik, karadut gibi aklınıza gelebilecek her türlü meyveden yapılıyor. Şeker hastalarına göre bir dondurma. Diğer dondurmalarla hiçbir ilgisi yok. İlerleyen zaman içinde bunu çok daha fazla çeşitlendirerek devam ettirmek amacındayım. 4 rulo haline getirerek özel dondurma kabında sunduğumuz dondurmayı 10 liraya satıyoruz."Yurdakul tavada dürüm dondurmanın yapılışını ise şöyle anlattı:"Büyükçe bir tava var ama bu tavanın altında ısıtıcı değil dondurucu özellik var. İstenilen meyveler tava üzerine doğranıyor. Dondurma tozu ilave edildikten sonra meyveler iki spatula ile kıyılarak krema haline dönüştürülüyor. Güçlendirmek için üzerine keçi sütü dökülüyor. Hiç şeker kullanılmıyor. Keçi sütüyle meyve kreması sürekli kıyılmaya devam ediliyor. Çok ince kıvama dönüştürüldüğünde zaten dondurucu tava üzerinde olduğundan bunlar donuyor. Spatula ile kazınarak rulo hale getirilip dondurma kabına konuluyor. İçine ise artık kim ne isterse çikolatadan fındığa veya fıstık ezmesine kadar ilave yapılıyor. Özel soslar dökülüp servis yapılıyor."