Uşak Barosu Başkanı kalbine yenildi

Uşak Barosu Başkanı Kazım Kargı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İsmet Paşa Caddesi üzerinde bir pastanede lavaboya gitmek için masadan kalkan Kargı, fenalaşarak yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kargı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Kargı'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi. Kargı'nın AK Parti'nin seçim kutlamalarını yapacağı belediye binası önündeki alana yakın bir yerde bulunan pastanede ölmesi üzerine program iptal edildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Uşak Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Çakın, Kargı'nın ölüm haberini aldıklarını, bu nedenle kutlamaları iptal ettiklerini söyledi.