Uşak Barosu Başkanı kalbine yenildi

Uşak Barosu Başkanı Kazım Kargı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İsmet Paşa Caddesi üzerinde bir pastanede lavaboya gitmek için masadan kalkan Kargı, fenalaşarak yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kargı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uşak Barosu Başkanı kalbine yenildi
02 Nisan 2019 Salı 11:06

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Kargı'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi. Kargı'nın AK Parti'nin seçim kutlamalarını yapacağı belediye binası önündeki alana yakın bir yerde bulunan  pastanede ölmesi üzerine program iptal edildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Uşak Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Çakın, Kargı'nın  ölüm haberini aldıklarını, bu nedenle kutlamaları iptal ettiklerini söyledi.

Önceki Haber
Göztepe Rotary'den Prof. Dr. Uyar'a ödül
Sonraki Haber
En çok oy hapisteki muhtara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.