"Uşak, sığınmacılara kapısını açtı"

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, dünyada göçü en iyi idare eden ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Uşak, savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Afganistan, Suriye, Iraklı sığınmacılara kapılarını açmıştır" dedi

Vali Kocabıyık, "Ülkemizde Bulunan Yabancılarla İlgili Ev Sahibi Türk Toplumunda Farkındalığın Arttırılması" konulu toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle dünyadaki en aktif göç yolları üzerinde bulunduğunu söyledi.

Tarihsel süreç içinde pek çok göçe tanıklık eden Türkiye'nin tüm mazlumlara kapısını açtığını aktaran Vali Kocabıyık, bölge ülkelerinde yaşanan siyasi gerginlik ve istikrarsızlıkların göçü teşvik ettiğinin altını çizdi.

"Her göç bir hikayedir" diyen Vali Kocabıyık şöyle konuştu:

"Türkiye; Suriye, İran, Irak, Afganistan uyruklu yabancılar için güvenli bir liman, Ahıska Türkleri, Balkan Türkleri için anavatan. Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Afrikalı öğrenciler için bir eğitim yuvası, Rusya, Ukrayna, Gürcistan uyruklu yabancılar için iş kapısıdır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde ülkemize yapılan yoğun göç, ilimizi de etkilemektedir. Uşak, savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Afganistan, Suriye ve Iraklı sığınmacılara kapılarını açmıştır. Tarihsel süreçte mazlum coğrafyaların umudu olmuş, sahip olduğu büyük kültür ve medeniyeti ile hakim olduğu yerlerde barış, huzur, güven ve kardeşlik duygularının ortaya çıkmasını sağlamış olan Türk milletinin, bugün de köklerinde var olan bu değerli hazine sayesinde göçlerle birlikte meydana gelen bazı olumsuzlukları ortadan kaldırmanın yolunu bulacağını ümit ediyorum"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok ise yaptığı konuşmada dünyadaki göç hareketliliği ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de 192 ülkeden yaklaşık 4,7 milyon göçmen bulunduğunu belirten Ok, "Bu göçmenlerin 800 bini düzenli göçmen dediğimiz, ülkemizde okuyan, çalışan, yada evlilik yoluyla ülkemize gelen kişilerden oluşuyor. Geriye kalanı ise düzensiz göçmen. Türkiye bulunduğu coğrafyanın getirdiği sorumlulukla hareket ederek göçü idare ediyor. Elbet sorunlarımız var, ancak bu sorunları en aza indirerek çalışıyoruz. Ülkemizde Suriyelilerle ilgili yanlış algılar var. Bunları kırmak istiyoruz. Bugün ülkemizdeki Suriyeliler'in tamamı Misak-ı Milli sınırları içinden gelenler." dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, polis ve jandarma mensupları, mahalle muhtarları ve daire müdürleri katıldı.