Uşak Üniversitesi rektörüne FETÖ tutuklaması

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı

Uşak Üniversitesi rektörüne FETÖ tutuklaması

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 22 Aralık'ta, Uşak Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, aynı üniversitede öğretim üyesi olan Doç. Dr. Nurullah Şanlı, Yrd. Doç. Dr. Aykut Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Rektör Çelik'in de aralarında yer aldığı toplam 4 kişi tutuklandı. 1 kişi savcılık tarafından, 4 şüpheli ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uşak üniversitesi #fetö #sait çelik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.