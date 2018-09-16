Uşaklı gurbetçi köyünde ebru sanatını öğretiyor

Almanya'da yaşayan Uşaklı gurbetçi Orhan Erdoğan, yaz tatilini geçirmek için geldiği memleketinde köylü kadınlara ebru sanatını öğretiyor

Banaz İlçesi Şaban Köyü'nde doğup büyüyen, 1973 yılında çalışmak için Almanya'ya giden Orhan Erdoğan (63), uzun yıllar bir otomotiv firmasında çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu.

Vaktini değerlendirmek amacıyla hobi olarak sevdiği ancak yapmaya fırsat bulamadığı ebru sanatını öğrenmek için kursa giden Erdoğan, bir süre sonra halk eğitim merkezlerinde ders verdi.

Ebru sanatının inceliklerini öğrenen ve tekniğini geliştiren Erdoğan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 8 kişisel sergi açtı, eserleri 300'ün üzerinde sanat organizasyonunda yer aldı.

Yaz aylarında memleketi Uşak'a gelen Erdoğan, Banaz'da kreşte çocuklara ebru kursu verdi, bu yıl da kadınlar için Şaban Köy Konağı'nda ebru öğrenme programı düzenledi. 20 Eylül'e kadar sürecek programa şimdiye kadar 30 kadın başvurarak ebru yapmayı öğrendi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da ebru sanatına ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Almanya'da bu sanatı başkalarına öğretmek istedim. Kurslar düzenledim, bu kurslara dünyanın pek çok ülkesinden kişiler katıldı. Binlerce kişiye ebru yapmayı öğrettim. Ben de onlarla birlikte tekniğimi geliştirdim. Yazın Türkiye'ye geldiğimde de buradaki insanlara nasıl ebru öğretebilirim diye düşündüm. Önce kreşlere giderek çocuklara ardından da köylerde kadınlara bu sanatı öğretmeye başladım."

Yaptığı eserlerin yurt dışında beğeni topladığını aktaran Erdoğan, "Su üzerinde boyalarla resim çizmek, sonra onları kağıda yansıtmak büyüleyici bir şey. Ebru'nun çok önemli püf noktaları var. Artık kalıplar hazırlayıp farklı eserler yapıyorum. Ebru yaparak hem dinleniyorum, hem çok mutlu oluyorum. Öğretmenlik yapmak Ebru'yu anlatmak başka bir mutluluk." dedi.

Ebru'nun her yaşta yapılabileceğini söyleyen Erdoğan, "Herkes ebru yapabilir, temel eğitim alınması şart. Ebruyu tanıtmak için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Erdoğan'ın verdiği ebru eğitimine katılan Halime Kaya (47), bundan sonra evinde ebru yapmaya devam edeceğini söyledi.

Köyde iş olmadığı zamanlar vakit geçirmenin zor olduğunu söyleyen Kaya, özellikle kış aylarında ebruya daha fazla zaman ayırabileceğini kaydetti.

Şaban Köyü Muhtarı Kazım Bozkaya da köy konağındaki ebru kursuna erkeklerin de katılmak istediğini, bir süre sonra onlar için de kurs düzenleyeceklerini ifade etti.