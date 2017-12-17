Üstübü fabrikasında yangın

DENİZLİ'de, bir üstübü fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte güçlükle söndürüldü. Fabrikada büyük oranda hasar meydana geldi

Üstübü fabrikasında yangın
Eskihisar Mahallesi, 8022 Sokak'taki bir üstübü fabrikasında bugün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Pazar günleri tatil olduğu için çalışanın olmadığı fabrikada elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Fabrikadan dumanlar yükseldiğini farkeden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine 12 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabası sonucu, yangın güçlükle söndürüldü. Üretilen tonlarca üstübü yanarak kullanılmaz hale gelirken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Bağışlanan kitaplarla "Eren Bülbül Kütüphanesi" kuruldu
Sonraki Haber
Vahşette sınır tanımadı! 'Sakın bakma! Yoksa seni de annen gibi yakarım'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.