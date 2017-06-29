Uydu takip cihazı takılan 2 caretta denize salındı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ne bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) uydu takip cihazı takılan 2 dişi caretta caretta, uluslararası sulara bırakıldı

DEKAMER görevlileri tarafından kabuğu temizlenen biri 50, diğeri 70 yaşlarındaki 2 dişi deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı yerleştirildi. Boyu ve kilosu ölçülen kaplumbağalar daha sonra bir süre bekletildi. Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş'un 'Zeynep Çiçek' ve 'Azra' adını verdiği caretta carettalar, merkezdeki işlemlerin ardından dün akşam araçlarla İztuzu sahiline getirildi. Daha sonra açıkta bekleyen sahil güvenlik botuna alındı. Caretta carettalar, daha sonra Türk ve İtalyan bilim adamları, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve DEKAMER görevlileri tarafından uluslararası sulara bırakıldı. Kaplumbağanın getirilişini ve bota taşınma anını ise İztuzu Sahili'nde denize giren yerli ve yabancı turistler ile DEKAMER görevlileri izledi.DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska şunları söyledi:"DEKAMER olarak deniz kaplumbağaları üzerine çeşitli araştırmalar yapmayı sürdürüyoruz. Bu çalışmayla kaplumbağanın denizden bırakılarak kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini uydu takip sistemiyle test ediyoruz. Bu dişilerden biri 50, diğeri ise 70 yaşlarında. Dolayısıyla bu 2 hayvanın bundan sonraki göç yollarını takip ederek bir sonraki yuvayı nerede yapacağını izleyeceğiz. Caretta carettaların tekrar İztuzu kumsalına gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz."Caretta carettalara uydu takip cihazlarını yerleştiren İtalya Pisa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paolo Casale de, "Kaplumbağalara takılan cihaz ve çalışma öncesinde ön test çalışmaları yaptık. Çok heyecan duydum, çünkü dünyada ilk defa böyle bir şey denendi ve bu cihazlar da ilk kez kullanılıyor" dedi.Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Paolo Luschi ise "Bu çalışmalarda DEKAMER önemli işler yapıyor. Bu tür projelerin uzun süreli yapılması gerekiyor. Elde edilecek bu bilgiler sayesinde uzun süre yaşayan kaplumbağalar ancak böyle korunabilir. İlk defa katıldığım bir proje. Şu ana kadar kaplumbağalar tedavi merkezlerinde tedavi edildikten sonra kumsaldan bırakılıyordu. Ben Avrupa Birliği projelerinin de içinde oldum, çalışmalar yaptım. Bunlar uluslararası sularda bırakılan ilk kaplumbağalar, ama devam edecek" diye konuştu.