Uygulama noktasındaki trafik polisine otomobil çarptı

Fikri Emre (45) idaresindeki 55 BR 406 plakalı otomobil, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen-Ekincik Kavşağı uygulama noktasında trafik polisi Erkan Dallıca'ya (38) çarptı.Kaynak: DHA
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Yaralanan Dallıca, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sürücü Emre Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dallıca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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