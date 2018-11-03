Uyuşturucu kullanan 3 üniversiteliden 1'i öldü!

Aydın'da kaldıkları evde uyuşturucu kullanan 3 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, durumları ağır olan diğer iki öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı

Uyuşturucu kullanan 3 üniversiteliden 1'i öldü!
03 Kasım 2018 Cumartesi 09:31

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşlarının rahatsızlanıp telefonla kendisine ulaşması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan üniversite öğrencileri O.S. (21), M.F.D. (19) ve Y.E.K'yi (20) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Öğrencilerden O.S, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.F.D. ve Y.E.K'nin durumlarının ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


UYUŞTURUCU HAP KULLANDILAR

Söz konusu öğrencilerin, uyuşturucu hap kullanmaları nedeniyle fenalaştığı iddiası üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #uyuşturucu #uyuşturucu ölüm
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