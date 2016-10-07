Haber Kaynağı: DHA

Olay, dün sabaha karşı İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan sabıkası bulunan S.E., kız arkadaşının evinde metafetamin maddesi aldı. Aldığı uyuşturucunun etkisine giren ve halüsinasyon görmeye başlayan S.E., polisin eve operasyon düzenleyeceğini sanarak elindeki 1'er gramlık paket halindeki 5 ayrı metafetamini de yuttu. Eymür'ün fenalaştığını fark eden kız arkadaşı ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.E.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopside S.E.'nin midesinde aşırı dozda metafetamin maddesi bulunduğu öğrenildi. Olay sonrasında gözaltına alınan S.E.'nin kız arkadaşı ifadesinde S.E.'nin uyuşturucuyu aldıktan sonra gördüğü halüsinasyon nedeniyle polisin operasyon yapacağını sandığı ve elindeki bütün uyuşturucuyu yuttuğunu söylediği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.