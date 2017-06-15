Üzerine kaya parçası düşen üniversiteli genç toprağa verildi

GÜMÜŞHANE'de yamaçtan kopan kaya parçasının çarpması sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, memleketi Denizli'nin Honaz ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi

Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Abdulllah Atakan Öztürkmenoğlu, geçen 13 Haziran'da, kaldığı Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci Yurdu'na giderken Bağlarbaşı Mahallesi, Maden Sokak'ta yamaçtan kopan kaya parçası başına çarptı. Öztürkmenoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Öztürkmenoğlu'nun öğrenci arkadaşları, üniversiteden hocaları ve yakınları yasa boğuldu. Gümüşhane'deki otopsinin ardından Öztürkmenoğlu'nun cenazesi memleketi Denizli'nin Honaz ilçesinin kırsal Kaklık mahallesine gönderildi.



Öztürkmenoğlu için bugün öğlen Kaklık Cumhuriet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Öztürkmenoğlu'nun babası Ahmet Öztürkmenoğlu, kardeşi 19 yaşındaki Harun Öztürkmenoğlu, AK Partili Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, taziyeleri kabul eden Ahmet Öztürkmenoğlu, iki çocuğundan birini kaybetmenin acısıyla güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Öztürkmenoğlu'nun bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Kaklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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