Uzman çavuş kazada can verdi!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Uzman Çavuş Baha Aksel (30) kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu öldü, meslektaşı olan arkadaşı Mustafa Çağlar (30) yaralandı

Uzman çavuş kazada can verdi!
17 Eylül 2018 Pazartesi 11:27

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Bereketli Mahallesi Bereketli Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sarıgöl'den Alaşehir ilçesi yönüne giden Baha Aksel, yönetimindeki 45 Z 4453 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklendi. Sürücü Aksel ile arkadaşı Mustafa Çağlar kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan, Baha Aksel doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çağlar'ın tedavisi sürüyor. Aksel ve Çağlar'ın, Alaşehir 2. Er Eğitim Ulaştırma Alay Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #sarıgöl #kaza #ölüm
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