Uzmanlardan artçı depremler yorumu

İZMİR'in Karaburun İlçesi açıklarında Ege Denizi'nde, geçen 12 Haziran'da meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, meydana gelen artçıların normal olduğunu söyleyen uzmanlar, gerginliğin boşaldığına dikkat çekti

Ege Denizi'nde geçen 12 Haziran'da meydana gelen ve Türkiye'nin batı illerinde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları olarak, zaman zaman artıp azalan sarsıntılar, İzmir başta olmak üzere sahil kesimindeki illerde de hissediliyor. Son olarak bugün saat 05.48'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem de endişeye neden oldu.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, bu sarsıntıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Doğan Perinçek, "Beklenen büyüklükte artçılar oluyor. Daha önce belirtmiştim, bu alanda 6 büyüklüğe yaklaşabilecek artçılar olabilir. Ana depremden gün olarak uzaklaştıkça artçıların büyüklüklerinin düşmesi sayılarının azalması beklenen bir gelişmedir. Deprem odaklarının genel dizilimi başlangıçta kuzey-güney uzanırken, son 3 gündür kuzeybatı-güney doğrultusuna döndü. Bu doğrultuda İzmir yönüne baktığımızda son 24 saat içinde Urla kuzeyinde olan, biri 3 büyüklüğünde 4 farklı deprem görüyoruz. Bu depremlerin Midilli depreminin tetiklemesi ile oluştuğunu düşünüyorum. Umarım bu tetikleme 4 büyüklüğünü geçmeyen depremlerle devam eder. Enerji boşalır ve İzmir dolayında Midilli güneyindeki gibi 6.2 büyüklükte deprem yaşamayız" dedi.



Jeofizik profesörü Övgün Ahmet Ercan ise, artçıların 15-20 gün daha sürebileceğini söyleyerek, "Daha önce de yaptığım açıklamalarda 6.2'lik depremden sonra 5.3'ü geçecek deprem beklemediğimi, daha küçük artçı depremlerin olacağını söylemiştim. Bu sabah olan 5 büyüklüğündeki deprem artık 6.2'lik depremin sönmekte olduğunu gösteren en büyük artçılardan bir tanesidir. Bundan böyle 5.3'ü geçecek bir artçı deprem beklentisi içinde değilim. Artçılar 15-20 gün daha sürer" diye konuştu.

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