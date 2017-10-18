Vahşi cinayete kurban gitmişti, moda programına katılmış!

Aydın Didim ilçesinde bulunan yanmış kadın cesediyle ilgili yeni gelişme yaşandı. 5 kişi olayla ilgili gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Eylem Gülçin Kanık'ın daha önce bir moda programına katıldığı öğrenildi

Olay Didim İlçesi'nde bulunan Çamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 7 Ekim Cumartesi günü çevrede bulunan vatandaşlar, yerde yanmış bir kadın cesedi gördü. Vatandaşlar olay yerine hemen polisi çağırırken, polis ilk etapta yanmış cesedin kimliğini belirleyemedi.



Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, cesedin 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğunu belirledi. Kadının cep telefonu kayıtlarını ve olay öncesi ve sonrası kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayla ilgili 5 kişiyi takibe aldı.



Ekipler kimliklerini belirledikleri 5 zanlıdan E.D. ve S.C.'yi yakaladı. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalışmalarına devam eden polis üç kişiyi daha yakaladı.



Yunanistan'a geçirmek için anlaşmışlar

Moda programına katılmış

Zanlıların ilk ifadesinde Kanık'ı para karşılığında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmek için anlaştıkları öğrenildi. Zanlılar daha sonra da genç kadının parasını alarak onu yaktıklarını itiraf etti.Yakılarak öldürülen Eylem Gülçin Kanık'ın bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına da katıldığı öğrenildi.