Vatandaş arasındaki gerginlikte gözaltı

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, galeyana gelen vatandaşları megafonla sakinleştirmeye çalıştı

Vatandaş arasındaki gerginlikte gözaltı
18 Aralık 2018 Salı 09:50

Mahalledeki kapalı pazar yerinde toplanan vatandaşlara seslenen İl Emniyet Müdürü Ergüder, olaylara karışan 6 Suriye uyruklu kişinin gözaltına alındığını, oturma izni olmayan 53 Suriyelinin ilçeden tahliye edildiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat süren olayların ardından kalabalık, Emniyet Müdürü Ergüder'ün ikna çabalarının ardından dağıldı. Ekiplerin ilçede olası olaylara karşı güvenlik önlemleri sürüyor.

VALİ KOCABIYIK İLÇEYE GELDİ

Olayların büyümesinin ardından ilçeye gelen Vali Funda Kocabıyık, İlçe Kaymakamlığı'nda İl Emniyet Müdürü Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal’dan bilgi aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mahalle #kavga #suriyeli #suriye
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