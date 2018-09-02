Vitrin camını kırarak elektronik eşya çaldılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balyozla vitrin camı kırılan mağazadan çok sayıda elektronik eşya çalındı

Vitrin camını kırarak elektronik eşya çaldılar
02 Eylül 2018 Pazar 15:01

Alınan bilgiye göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki elektronik eşya mağazasına vitrin camını balyozla kırarak giren 5 kişi, reyonlardaki cep telefonları ve binlerce liralık elektronik eşyayı çalarak kaçtı.

Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyip delil topladı.

Kar maskeli oldukları belirtilen zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #vitrin #cam #kırıldı #eşya #elektronik #cihaz
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