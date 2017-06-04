Yağmur ardından 5 köye ulaşım engeli

AYDIN'ın Karpuzlu ile Çine İlçesi'ndeki kırsal kesimdeki 5 mahalleyi birbirine bağlayan yol, şiddetli yağmur ardından kullanılamaz hale geldi. Mıcırların ve toprağın taşınıp kayaların yüzeye çıkması nedeniyle köylere ulaşımı sağlayan yol kapandı

Çine'de Kirazderesi, Taşoluk, Bahçearası, Çöğürlük mahalleleri ile Karpuzlu İlçesi'ne bağlı Abak Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol, yağmur nedeniyle mıcırların ve toprağın taşınıp kayalık yüzeyin ortaya çıkmasıyla 1 haftadan bu yana ulaşıma kapandı. Çine'deki Kirazderesi Mahallesi Muhtarı İsmail Aydoğdu, ilçe merkezine ulaşımlarını uzun süredir bu 15 kilometrelik yoldan sağladıklarını, geçen 29 Mayıs'taki şiddetli yağış ardından otomobil veya yaya olarak yolu kullanamadıklarını söyledi. Kirazderesi'ne daha yakın olan Karpuzlu'ya gitmek için 45 kilometre uzunluğundaki alternatif yolu kullanmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Aydoğdu, şöyle dedi:



"Kirazderesi Mahallesi'ni Karpuzlu İlçesi'ne bağlayan 15 kilometrelik yolun 200 metrelik bölümü ne yazıkki kullanılamıyor. Yağmur yolun üzerindeki mıcırları sürükledi ve altındaki kayalar yüzeye çıktı. Eskiden herkes bu yolu kullanıyordu. Yetkilileri aradık bilgi verdik. Ancak, 1 hafta geçmesine karşın henüz gelen giden yok. 1 Haziran'da Çine Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdim. Vatandaşlarımız beni telefonla her gün arayarak yolun ne zaman yapılacağını soruyor."



Muhtar Aydoğdu, ziftin üzerine mıcır dökülerek yapılmış olan yolun eski haline getirilmesi sırasında bir daha aynı sorun yaşanması için yağmur sularının akacağı bir kanalın yapılması gerektiğini savundu. Aydoğdu, "Bizim mahallemiz Çine'ye bağlı ama Karpuzlu daha yakın olduğundan tüm ihtiyaçlarımızı buradan görüyoruz. Karpuzlu'ya gitmeye çalışan vatandaşlar yarı yoldan geriye dönmek zorunda kalıyor. Büyük sıkıntı içindeyiz. Bu yoldan bırakın arabayla gitmeyi yaya yürümek bile cesaret istiyor. Yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.







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