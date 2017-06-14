Yağmurdan korunmak isterken... Acı son!

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde sağanak yağmurdan korunmak için çadıra giren iki gençten amatör futbolcu 17 yaşındaki Muhammet Gökdeniz, yıldırım düşmesi sonucu öldü. Ağır yaralanan arkadaşı 19 yaşındaki Celil Öztürk ise hastanede tedaviye alındı

Yağmurdan korunmak isterken... Acı son!

Çamurhamamı Mahallesi İncirlik Mevkii'nde dün akşam arkadaşı Celil Öztürk ile birlikte hayvan otlatan amatör futbolcu Muhammet Gökdeniz, aniden bastıran sağanak yağmurdan korunmak için bölgede bulunan bir çadıra girerek beklemeye başladı. Ancak Gökdeniz ve Öztürk'ün bulunduğu çadırın üstüne yıldırım düştü. Ağır yaralanan Gökdeniz ve Öztürk, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Muhammet Gökdeniz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Gökdeniz'in ölümü, kentte üzüntü yarattı. Gökdeniz'in, Salihli Spor U-17 futbol takımı savunma oyuncusu olduğu belirtildi. Gökdeniz'in arkadaşları ve Teknik Direktör Abdullah Türkkan tarafından sevilen bir genç olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #yıldırım düşmesi #ölüm
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