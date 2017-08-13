Yakalanınca sahte paraları yutmaya çalıştı

Fethiye’de üç ayrı işyerinden 100 liralık sahte banknotlarla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşyerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli 3 kişinin seyahat ettiği otomobili tespit etti. Taşyaka Mahallesi Muğla Makası’nda park halindeki otomobilde 37 yaşındaki İ.B., 27 yaşındaki C.K. ve 17 yaşındaki B.B. gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında şüphelilerden B.B., yanında bulunan 100 liralık banknotları ağzına atarak yutmak istedi. Sahte paralar şüphelinin ağzından polis tarafından çıkartıldı.Kaynak: DHA
Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.
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