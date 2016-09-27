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    • Yamaç paraşütü pilotunu ağaç dalları kurtardı

    Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne bağlı Ölüdeniz Mahallesi'ne eğitim uçuşu için atlayış gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu 34 yaşındaki Ahmet Başmısırlı, kontrolünü yitirdiği paraşütüyle bin metreden düşmeye başladı. Yere 300 metre kala yedek paraşütünü açmayı başaran Başmısırlı'yı, sert düşüşten ve kayalık zemine çarpmaktan 5 metre boyundaki 2 çam ağacı kurtardı

    26 Eylül 2016 Pazartesi 16:41
    Yamaç paraşütü pilotunu ağaç dalları kurtardı
    Kayseri'nden arkadaşlarıyla birlikte Ölüdeniz'e gelen yamaç paraşütü pilotu Ahmet Başmısırlı, bu sabah 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesine çıktı. Babadağ'dan ilk kez uçacak olan Başmısırlı, yeni aldığı yamaç paraşütüyle bin 800 metre pistinden single (tekli) atlayış yaptı. Ölüdeniz'in üzerine gelen Başmısırlı, yaklaşık 1000 metre yükseklikte spiral (hızlı dönüş) hareketi denemeye başladı.

    ÇAM AĞAÇLARI KURTARDI

    Tecrübesizliği nedeniyle paraşütün kontrolünü kaybeden Başmısırlı, 360 derecelik dönüşler yaparak hızla düşüşe geçti. Yere 300 metre kala yedek paraşütünü açan Başmısırlı, dünyaca ünlü Kumburnu Plajı'nın karşı yakasında yer alan çam ağaçlarıyla kaplı Atatürk Burnu'na düştü. Paraşütü 5 metre yüksekliğinde 2 ağaca dolanarak havada asılı kalan Başmısırlı, kayalık zemine çakılmaktan 1 metreyle kurtuldu. Başmısırlı'nın düştüğünü gören arkadaşları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Burnun ağaçlarla kaplı ve sarp oluşu nedeniyle bölgeye Babadağ'ın zirvesinde konuşlu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Ekipler Kumburnu Plajı'ndan tekneyle Atatürk Burnu'na gelip, 30 metrelik tırmanışın ardından Başmısırlı'ya ulaştı. Paraşütten kendi imkanlarıyla kurtulan ve kazayı tek bir yara dahi almadan atlatan Başmısır, sağlık kontrolünden geçirildi. Ağaçta asılı kalan yaklaşık 5 bin lira değerindeki paraşütünü kurtarmak için bir süre çabalayan Başmısırlı, daha sonra UMKE'nin çağrısı üzerine paraşütü ağaçta asılı halde bırakıp bölgeden ayrılmaya karar verdi.

    "AĞAÇ HAYATIMI KURTARDI"

    Kayseri'de esnaf olduğunu ve Babadağ'dan ilk kez yamaç paraşütüyle uçtuğunu belirten Başmısırlı, tecrübesizliğinin kazaya neden olduğunu kabul etti. Hızlı dönüş hareketine başladıktan sonra paraşütün kontrolünü kaybettiğini belirten Başmısırlı, geri kalan tüm prosedürleri yerine getirdiğini söyledi. Eğitimini Kayseri Havacılık Kulübü'nde tamamladığını anlatan Başmısırlı, "1000 metre yükseklikte hızlı dönüş hareketi denemeye başladım. Daha sonra yaptığım frenlemeler işe yaramadı ve dönerek düşüşe geçtim. Güçlükle yedek paraşütümü açabildim. Daha sonra kontrolsüz olarak buraya düştüm. Paraşütüm ağaca takıldı ve hiç yara almadım. Ağaç hayatımı kurtardı" dedi.

    UMKE ekipleriyle birlikte bölgeye gelen Türk Hava Kurumu Babadağ Uçuş Kontrol heyeti Başkanı Arif Buhara ise tecrübesizliğin kazada başrol oynadığını söyledi. Olay yerine geldiklerinde çok sevindiklerini belirten Buhara, "Arkadaşımız hiç yara almadan kazayı atlatmış. Çok daha vahim sonuçlarla karşılaştığımız oldu. Deneyimi az arkadaşlar sabırsızlık yapmamalı. Yeni manevralar çalışılırken, uzman hocalarla çalışmaları gerekir. Bazı pilotlar bu tarz heyecanlı işler yaparken, geride kalan ailelerini hüsrana boğabiliyorlar. Takıldığı ağaçla birlikte düşüş hızını yavaşlatan yedek paraşütte pilotun kurtulmasında büyük önem arz ediyor. Geçmişte açamayıp ölenler oldu" diye konuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Muğla, ölü Deniz, Yamaç Paraşütü

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