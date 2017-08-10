Yangın tüpleri fayda etmedi, itfaiye zamanında yetişti

Geçen salı günü Kaklık Mahallesi Denizli- Ankara Karayolu'ndan Çardak yönüne giden tomruk yüklü bir TIR'ın dorsesinin sol bölümünde balataların aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Hareket halindeyken alevleri fark eden adı öğrenilemeyen TIR sürücüsü aracı yol kenarına çekti. Alevler giderek yükselmeye başlayınca yolda duran diğer araçların sürücüleri de yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın bir türlü sönmedi. Yangının bütün TIR'ı sarması ihtimali üzerine sürücü, çekiciyi dorseden ayırdı. Dorseden yükselen alevler, tomruklara sıçramaya başladığı anda, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Kaklık Şubesi ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü. Bir vatandaş olay anını baştan sona cep telefonuyla görüntülendi.Kaynak: DHA
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