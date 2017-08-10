Yangın tüpleri fayda etmedi, itfaiye zamanında yetişti

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi Kaklık Mahallesi'nde, karayolunda tomruk yüklü TIR'ın dorsesinde balataların aşırı ısınması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredekiyer alevleri yangın tüpleriyle söndürmeye çalışırken, kısa sürede ulaşan itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Geçen salı günü Kaklık Mahallesi Denizli- Ankara Karayolu'ndan Çardak yönüne giden tomruk yüklü bir TIR'ın dorsesinin sol bölümünde balataların aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Hareket halindeyken alevleri fark eden adı öğrenilemeyen TIR sürücüsü aracı yol kenarına çekti. Alevler giderek yükselmeye başlayınca yolda duran diğer araçların sürücüleri de yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın bir türlü sönmedi. Yangının bütün TIR'ı sarması ihtimali üzerine sürücü, çekiciyi dorseden ayırdı. Dorseden yükselen alevler, tomruklara sıçramaya başladığı anda, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Kaklık Şubesi ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü. Bir vatandaş olay anını baştan sona cep telefonuyla görüntülendi.





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