Yanlışlıkla kızını öldüren baba, başka suçtan tutuklandı

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, kamyonetiyle geri manevra yaparken 5 yaşındaki kızının ölümüne neden olan baba 28 yaşındaki Zülfer D. ile eşi 26 yaşındaki Gülay D.'nin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen çift tutuklandı

Kaza, geçen pazartesi akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sepetçilik yaparak geçimini sağlayan Zülfer D., kamyonetiyle geri manevra yaparken, bahçeye çıkan kızı 5 yaşındaki Nur Banu D.'ye, çarptı. Kamyonetin altında kalan çocuk, ağır yaralandı. Baba sinir krizi geçirirken, gelen sağlık ekipleri, yaralı Nur Banu D.'yi ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik Nur Banu D., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kız, dün ilkindide kılınan cenaze namazının ardından, Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi.





ARANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI



Hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım ve yataklık ile 3 ayrı hırsızlıktan arandığı belirlenen Zülfer D. ile cezaevine kaçak eşya sokmak suçundan aranan Gülay D. ise kazanın ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zülfer D. ve Gülay D. tutuklandı.