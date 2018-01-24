Yanmaktan komşuları sayesinde kurtuldu

Denizli'nin Çameli ilçesi Belevi Mahallesi'nde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan Ekrem Güvenç'i (89) komşuları kurtardı. Yangında ayakları yanan ve evi kullanılamaz hale gelen Güvenç, hastaneye kaldırıldı.

Yanmaktan komşuları sayesinde kurtuldu

Belevi Mahallesi'nde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Ekrem Güvenç'e ait evde, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bütün evi sardı. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevlerin arasında kalan yaşlı adam, komşuları tarafından evden çıkarılarak, kurtarıldı. Ayaklarında yanıklar oluşan Ekrem Güvenç, çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Jandarma, kullanılamaz hale gelen evdeki yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #yangın
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