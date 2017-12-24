Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde bu sabaha karşı 3 çocuk, 5 torun sahibi Dudu Kontaş'ın evinde yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı tespit edilen yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangın sırasında dışarı çıkmayı başaramayan Kontaş, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.Kaynak: DHA
Kontaş'ın komşularından Mustafa Yıldızhan, "Dudu teyze yalnız yaşıyordu. Elektrik sobasından çıkan yangında alevler odayı sarınca dışarı çıkamamış, yandaki odaya geçip kurtulmaya çalışmış. Ancak bu kez de dumandan etkilenerek yaşamını yitirmiş, çok üzüldük" dedi.
Dudu Kontaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.