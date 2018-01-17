Yaşlı kadını döven zanlı, bardaktaki izden bulunacak!

Denizli Çal'da 75 yaşındaki bir kadın, su isteme bahanesiyle kapısına gelen kişi tarafından darp edilmiş ve gaspa uğramıştı. Olayla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı

Yaşlı kadını döven zanlı, bardaktaki izden bulunacak!

75 yaşındaki Ümmü Coşdan, geçtiğimiz günlerde evindeyken bir kişi kapıya gelmiş ve yaşlı kadına çocuklarının arkadaşı olduğunu söyleyerek ondan su istemişti. Daha sonra kadının arkasından mutfağa kadar giden zanlı, yaşlı kadını feci şekilde darp ederek, boynundaki altını çalmıştı.

Zanlı, parmağının ısırılmasından sonra olay yerinden kaçınca, yaşlı kadın da komşularından yardım istemişti.

Olayla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz bir açıklama yaptı. Zanlının tespit edilmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğünün belirtildiği açıklamada, zanlının kimliğinin su içtiği bardantan ve mağdurun elini ve ağzını bağlamakta kullandığı banttan tespit edileceği belirtildi. Gerekli delillerin DNA tespiti için Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar'ına gönderildiğinin belirtildiği açıklamada. Sonucun beklendiği duyruldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çal #yaşlı kadın dayak
Önceki Haber
Köpeğe çarpmak istemeyince TIR'a çarptı: 2 ölü!
Sonraki Haber
KOSGEB'den İzmir'e 48 milyon destek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.