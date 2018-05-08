Yavru kedileri poşete koyup çöpe attılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dün sabah bir poşet içinde çöp konteynerine atılan 5 yavru kedi, ölmek üzereyken son anda televizyon tamircisi Hüseyin Akay tarafından fark edilip kurtarıldı

Yavru kedileri poşete koyup çöpe attılar
08 Mayıs 2018 Salı 09:15

Turgutlu ilçesinde televizyon çatı anteni işleriyle uğrayan Hüseyin Akay (45), dün sabah işe giderken Kuvayi Milliye Sokak üzerinde poşet içinden gelen kedi seslerini duydu. Poşeti açan Akay, 5 kedi yavrusunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kedileri kutuya koyarak belediye görevlilerini aradı. Bu sırada Akay, kedilerin karınlarını da doyurdu. Bir vatandaş, kedilerden birini sahiplendi. Ardından gelen belediye görevlileri, diğer yavru kedileri hayvan barınağına götürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akay, "Bisikletimle yavaş yavaş işe giderken birden sesleri duyup yanaştım. Poşet içinde 5 minik yavru vardı. Birini vatandaş aldı. Diğerlerini de hayvan barınağı görevlilerine teslim ettik" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kedi #kedi çöp
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