Yavru köpeği dövmüştü, gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayıp, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya (30) da sopayla saldırdığı öne sürülen H.Y., gözaltına alındı

Olay, perşembe akşamı, Kuşadası'nın kırsal Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Ceylankent Sitesi Küme Evleri yakınında yaşayan H.Y., iddiaya göre, yavru köpeği sopayla dövmeye başladı. Eşi Türk olan Polonya uyruklu hayvansever Monica Özkaya, çevredeki sokak hayvanlarını beslerken, dövülen köpeğin sesini duydu. Özkaya, eve doğru yönelince, kadının elindeki sopayla yavru köpeğe vurduğunu gördü. Cep telefonunu çıkaran Monica Özkaya, yavru köpeğin eli sopalı bir kadından kaçtığını görüntülemeye başladı. Özkaya'nın çektiği görüntülerde, kadının inleyerek kaçan köpeğin peşinden hızla yürümesi, görüntü çekildiğini fark edince de "Çekme vallahi suratına patlatırım" diyerek elindeki sopayı sallaması, ayrıca "Kapat o telefonu" diye bağırması yer aldı.

KÖPEĞE VURMADIĞINI SÖYLEDİ

Polise giderek hem kendisine, hem de yavru köpeğe saldırdığı için H.Y.'den şikayetçi olan Özkaya, Davutlar Polis Merkezi'nde ifade verdi. Dün Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri ile belediye veterinerinin tuttuğu tutanakları da kanıt gösteren Özkaya, "Bu kadının cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Bunun üzerine H.Y., polis ekiplerince Soğucak Mahallesi'ndeki evinde dün gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Geceyi polis merkezinde geçiren H.Y., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. H.Y.'nin polisteki ifadesinde, kesinlikle köpeklere vurmadığını söylediği kaydedildi.