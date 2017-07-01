Yerli tohumlar ilk meyvelerini verdi

Muğla'nın Datça İlçesi'nde yerel tohumlardan ürün elde edilebilmesi amacıyla 7 ay önce başlatılan çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Kızlan'da 7 dönümlük araziden ilk ürünler alınmaya başlandı

Datça'nın yüzlerce yıllık yerel tohumlarının tekrar toprakla buluştuğu proje kapsamında yetiştirilen domates başta olmak üzere kavun, karpuz, ayçiçeği, bamya, kabak çeşitleri, fasulye ve salatalık gibi sebzeler gelecek ardına herkesi umutlandırdı. Datça Yerel Tohum Derneği tarafından düzenlenen ilk hasat etkinliğine 7'den 70'e çok sayıda gönüllü katıldı. Etkinlik boyunca tarlanın dört bir yanına dağılan gönüllüler börülce ve taze fasulyelerden topladı. Salata ve kabak gibi sebzelerin tohumluk olarak tespit edilenler işaretlenerek daha sonra toplanmak üzere ayrıldı.



Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, Datça Belediyesi'nin işbirliğiyle başlatılan kampanyayla üreticilerin yerel tohum kullanmalarını sağlamayı, tüketicilerin ise yerel tohumlardan elde edilen ürünleri tercih etmelerinin alışkanlık haline getirilmesinin amaçlandığını söyledi. Hafta sonları pazaryeri girişinde açtıkları stantta, halka ve pazarcılara ücretsiz yerli tohumlar ile bilgilendirme broşürleri dağıttıklarını ifade eden Karacan, şöyle dedi:



"Zehirsiz topraklarda zehirsiz ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla yola çıktık. Datça'nın yerli tohumlarını üreticiyle buluşturmak istiyoruz. Yedi ay gibi kısa bir sürede uzun bir yol aldık. Arkadaşlarımız, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak burada emek harcıyorlar. Halen iş gücüne büyük ihtiyacımız var. Datça, coğrafya olarak yerel tohumların üretilebileceği çok ideal bir konuma sahip. Bu proje destek görürse, iddia ediyorum sadece Datça yarımadası değil, Türkiye'ye yetecek kadar yerli tohum üretebiliriz."