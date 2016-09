Bodrum'da oteller doldu

Sakin kentte de yoğunluk yaşanıyor



Haber Kaynağı: AA

Tarihi ve kültürel zenginlikleri dolayısıyla her yıl 3 milyondan fazla yabancı turist çeken Muğla, 9 günlük bayram tatilinde de çok sayıda tatilciyi ağırlamaya hazırlanıyor. Denizi, güneşi, kumsalları, doğal güzellikleri ve binlerce yıllık tarihiyle ilgi çeken Muğla'daki turistik merkezlerde Kurban Bayramı hazırlıkları da tamamlandı.Kentin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris ve Fethiye'deki turistik tesislerde Kurban Bayramı rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.Muğla Valisi Amir Çiçek yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla sahil bölgelerine yerli turistler tarafından yoğun talep olduğuna dikkati çekti. Çiçek, artan rezervasyonların turizmcileri memnun ettiğini vurgulayarak, "Birçok otelimiz şu an dolmuş durumda. Hatta rezervasyon yaptırmayanlar bölgede kalacak yer bulamıyor. Bayramda bu yoğunluk daha da artacak." dedi.Turistik tesislerin plan ve programlarını Kurban Bayramı'na göre yaptıklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Çiçek, daha önce müşteri planlaması yapan nitelikli otellerin hiçbirinin problem yaşamadığını, birçok otelin şimdiden dolduğunu kaydetti.Muğla'nın bünyesindeki turizm merkezleri ile çok özel bir bölge olduğuna değinen Çiçek, "Muğla ve turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili süresince konaklama tesislerimizde yüzde 100'e ulaşan doluluk var. Kente gelen misafirlerimizin gönüllerince tatillerini yapmaları için her türlü güvenlik önlemini aldık." diye konuştu.Çiçek, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle her yıl yaklaşık 3 milyon turisti ağırlayan Muğla'nın 260 bin yatak kapasitesiyle ziyaretçilerine unutamayacakları bir tatil imkanı sunduğunu, bu nedenle yerli turistin de son yıllarda tatil için Muğla'yı tercih ettiğini dile getirdi.Beyaz boyalı, mavi pencereli butik otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan Bodrum da bayram tatilini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapacak. 100 bin yatak kapasitesi bulunan Bodrum'da otelciler Kurban Bayramı tatilinde misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek için hazırlıklarını tamamladı.Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala ise Kurban Bayramı tatilinde ilçede yoğunluk beklediklerini söyledi.Bayram tatili için rezervasyonların yapıldığını ifade eden Kavala, "Talep oldukça iyi, turistler rezervasyonlarını şimdiden yaptırıyor. Gördüğümüz kadarıyla bu bayramda da doluluk oranı en üst seviyede olacak." dedi.Kavala, ilçedeki otellerde bayrama özel programların yapıldığına işaret ederek, "Her otel kendine göre bayram programları hazırladı. Çeşitli otellerde hazırlanmış konser programları mevcut. Turizmciler olarak bu bayramda da güzel bir tatil geçeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel de Kurban Bayramı tatilinde otellerde doluluğun yüksek olduğunu gözlemlediklerini kaydetti. Bazı otellerin sezonu biraz erken kapattığını anlatan Gökbel, "Bazı otellerimiz açık değil. Ancak bayrama özel hazırlanan otellerimiz var. 9 günlük tatilin tüm sektörümüz için bölgemiz için iyi geçeceğini düşünüyorum." dedi.Gökbel, Türk toplumu olarak gergin günlerden geçildiğini ifade ederek, insanların rahatlamak için biraz tatile ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.Muğla'nın Ula ilçesine bağlı "sakin kent" unvanlı Akyaka'daki otel ve apartlarda da Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı'nda otel ve apartlarda boş yer bulunmazken, bazı tatilciler de kamp alanlarını tercih ediyor.Muğla'ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesi sorumluluğundaki 300 dönüm arazide kurulu 400 çadır kapasiteli çadır kamp alanında Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler yoğunluk oluşturmaya başladı.Doluluğun eylül ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı İsmail Özbozdağ ise 60 bin yatak kapasitesi bulunan Marmaris'te bayram dolayısıyla nitelikli otellerin dolu olduğunu söyledi.