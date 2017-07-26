Yerli ve yabancı turistlerden Saklıkent Kanyonu'na yoğun ilgi

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, dik yamaçlardan oluşan doğal parkuruyla her yıl çok sayıda macera tutkununu ağırlıyor

Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Milli Parkı'na gelen turistler, 18 kilometrelik kanyonda farklı bir deneyim yaşama fırsatı buluyor.



Dik yamaçlara demir çubuklarla tutturulan 200 metrelik köprüyle Saklıkent Kanyonu'nun girişine ulaşan ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren sudan halat yardımıyla geçiyor. Turistler, burada küçüklü büyüklü şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor.



Yerli ve yabacı turistler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerleyerek, bazı noktalarda bellerine kadar ulaşan sudan geçiyor. Bazı noktalarda da iki yamaç arasında sıkışan kayaların altından geçen macera tutkunları, akıntılarla şekillenmiş kayaları yakından görme fırsatı buluyor.



Zorlu parkuru tamamlayan turistler, dönüş yolunda kanyonda doğal oluşan çamur banyolarında keyifli dakikalar yaşıyor.





"Burası bir doğa harikası"



İstanbul'dan gelen Esin Ekinci yaptığı açıklamada, kanyonu ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.



Kanyonun güzelliğinden çok etkilendiğini anlatan Ekinci, "Kayaların arasından minicik deliklerden gökyüzünü görebiliyor olmak muhteşem. Suyun serinliği de çok güzel. Burası bir doğa harikası. Bazı noktalardan geçmekte güçlük çektik fakat buradaki insanlar bize el uzattı. Yardımlaşarak kanyonun sonuna kadar gelebildik." dedi.



Hollanda'dan tatile gelen Faruk Kaya ise 20 yıl önce evlendiğinde ziyaret ettiği kanyona bu sene ailesi ve arkadaşlarıyla tekrar geldiğini anlattı.



Saklıkent Kanyonu'nun doğal bir yer olduğunu ifade eden Kaya, "Macera dolu bir geziydi. Bu gibi güzel yerleri Hollanda'da bulamıyoruz. Buraya geldik ve anın tadını çıkarıyoruz. Dünyanın birçok ülkesini gezdim. Türkiye iklim ve tabiat bakımından muhteşem bir ülke. Ülkemizi ve doğal güzelliklerimizi temiz tutup kıymetini bilmeliyiz." diye konuştu.



Zeliha Konuk da kanyonun macera dolu bir parkuru olduğunu, bazı noktalarda kayma tehlikesi geçirdiklerini dile getirdi.



Kanyonda sıkışmış kayaların insanın üzerine düşecek gibi geldiğini belirten Konuk, kanyon yolculuklarının zevkli ve heyecanlı geçtiğini kaydetti.