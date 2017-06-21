Yeşil mercimekten cips yaptılar!

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencileri, besleyici değeri yüksek olan bakliyatın tüketimini artırmak amacıyla yeşil mercimekten cips üretti

Yüksek lisans öğrencileri Elif Beyza Yardım, Hüseyin Doğan Bozkurt ve Merve Özer tarafından Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim görevlileri Yrd. Doç. Dr. İlyas Çelik ve Dr. Engin Demiray danışmanlığında "Mercimek Cipsi Üretimi ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi" konulu proje geliştirildi.



Ege İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen ve yenilikçi fikirlerin sergilendiği Gıda Proje Pazarı'nda ilgi görmesi üzerine uygulamaya dönüşen projeyle sağlıklı atıştırmalıklar geliştirilmesi hedefleniyor.



Projenin yürütücülerinden Hüseyin Doğan Bozkurt, beslenme alışkanlıklarının hızla değiştiğini, atıştırmalık, aperatif ve fast food türü yiyeceklerin tüketiminin arttığını, bu durumun sağlıksız beslenmeyle ilişkilendirildiğini anlattı.



Bunun sonucu olarak günümüzde organik ve yeşil gıdaya ilginin artmaya başladığını dile getiren Bozkurt, şunları söyledi:



"Yağlı tohumlar ve bakliyatlar, beslenmede en önemli gıda gruplarındandır. Bakliyatlar, protein, vitamin ve mineralce zengindir. Gıda tüketim alışkanlıklarındaki değişime ayak uydurmak fakat sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızdan da ödün vermemek adına yeşil mercimek için proje geliştirdik.



Besleyici değeri ve diyet lifi bakımından öne çıkan yeşil mercimeği farklı formatlarda sunmaya çalışıyoruz. Amacımız yeşil mercimeği fonksiyonel bir ürün yapıp çok yönlü olarak 7'den 70'e herkesin tüketmesini sağlamak. Besleyici ve düşük maliyetli bir atıştırmalık sunmayı planlıyoruz."



Yeşil mercimek unu, su ve patates nişastasını karıştırarak elde ettikleri hamura şekil verdiklerini ve fırınladıklarını anlatan Bozkurt, baharat, çeşni ve tuz ilave edilen mercimek cipsinin alternatif bir lezzet haline geldiğini dile getirdi.



"Çölyak hastaları için alternatif"

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlyas Çelik de sağlıklı bir ürün olan mercimeğin tüketiminin istenen seviyede olmadığını, geliştirdikleri ürün sayesinde bu ürüne talebi artırmak istediklerini ifade etti.Geliştirdikleri ürünlerin lezzet testlerinden çok olumlu sonuçlar elde ettiklerini, bunun kendilerine olan güvenlerini artırdığını söyleyen Çelik, ürünün gluten içermemesi nedeniyle Çölyak hastaları için de bir alternatif olduğunu vurguladı.Çelik, yeşil mercimek cipsinin üretilerek pazara sunulması konusunda firmaların taleplerine açık olduklarını bildirdi.Öğretim görevlisi Dr. Engin Demiray da etten sonraki en önemli protein kaynağı olan mercimeğin özellikle et tüketiminin az olmasından kaynaklanan protein açığını kapatabildiğini kaydetti.