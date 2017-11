Yetim çocuklara gençlerin sevgi eli uzanıyor

Uşak'ta yetim çocuklara yönelik yürütülen proje kapsamında gençlik merkezi gönüllüleri özel olarak ilgilendikleri çocukları hayata hazırlıyor

Uşak Valiliği tarafından organize edilen ve yetim çocuklarıyla gönül köprüsü kurmayı amaçlayan "Yetim Mutluysa Hepimiz Mutluyuz" projesi çerçevesinde çoğu üniversite öğrencisi gönüllüler, Uşak Gençlik Merkezi adına kent merkezinde bulunan 41 evdeki 79 çocuğu düzenli ziyaret ediyor.



Gönüllüler, çocuklarla ev ortamında çeşitli oyunlar oynayarak, onların toplum hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlamaya çalışıyor.



Daha fazla genci projeye dahil etmek istiyoruz



Projeye ilişkin bilgi veren Uşak Valisi Salim Demir, emeği geçen gönüllülere teşekkür etti.



Çeşitli nedenlerle babalarını kaybetmiş bu çocukların temel ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Vali Demir, yetim çocukların her türlü ihtiyacını çözmeye çalıştıklarını ifade etti.



"Gönül köprüsünün" önemli olduğunu dile getiren Demir, şunları söyledi:



"Yetim çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını çözmenin yanı sıra onların spor ve sanatsal faaliyetlerle güçlü bireyler olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Projenin gönüllü gençler tarafından yürütülmesi kurulan gönül köprüsünün önemini gösteriyor. Ev ziyaretleri çocukların hoşuna gidiyor. Projede 30'un üzerinde gönüllü çalışıyor, daha fazla gencimizi projeye dahil etmeye çalışıyoruz."



Çocukları yaşama hazırlıyorlar



Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şahin Mercan da dar gelirli yetim çocukların hayata kazandırılması amacıyla yürüttükleri "Yetim Mutluysa Hepimiz Mutluyuz" projesi kapsamında, Uşak Gençlik Merkezi gençlik liderlerinin ve çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülerin 79 çocuğu düzenli ziyaret ettiğini anlattı.



Ziyaretlerde yetim çocukların sorunlarına çözüm arandığını, ev ortamında beraber etkinlikler yapıldığını ve gönül köprüsü kurulduğunu belirten Mercan, çocukların yeteneklerine göre spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirildiğini ifade etti.



Projenin tamamen gençler tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Mercan, şu bilgileri verdi:



"Yetim çocuklarımızın büyük bölümü kenar mahallelerde yaşayan dar gelirli aileleriyle yaşam mücadelesi veriyor. Devletimiz bu çocukların ekonomik sorunlarına zaten çözüm buluyor, biz projeyle çocukları yaşama hazırlamaya çalışıyoruz. Gençlik liderleri ve gönüllüler bu çocukların eğitim hayatlarındaki başarılarından tutun duygusal sorunlarına kadar her türlü konuda çocuklara yardımcı oluyor. Bir çocuğa 'Ders çalış' demek çok kolaydır ancak o çocuğa bunu yaptırabilmek zordur, biz spor ve sanatsal faaliyetlerle yaşama olan bağlarını güçlendirmek ve okul hayatlarındaki başarılarını artırmayı istiyoruz."



Erkeklerin genellikle karate, tekvando, kick boks kurslarına gitmek istediğini, kızların ise sanatsal faaliyetlere ilgi gösterdiğini anlatan Mercan, ağabey ve ablalarının desteğiyle çocukların bu etkinliklere yöneltildiğini, çocuklara hayırseverlerden de burs temin edildiğini kaydetti.



Göçmen ve sığınmacı yetimler de proje kapsamında



Ülkelerindeki savaş ortamlarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Afganistanlı, Suriyeli ve Iraklı yetim çocuklara özel ilgi gösterdiklerini anlatan Şahin Mercan, bu çocukların kötü niyetli kişiler tarafından kolaylıkla suça yönlendirilebileceğine dikkati çekti.



Sığınmacı çocuklara yönelik Türkçe kursları düzenlediklerini de dile getiren Mercan, "Gözümüz, ilgimiz bu çocukların üzerinde. Onların yaşadığı uyum sorunlarını çözerken bir yandan da yeni hayatları ile ilgili bilgiler veriyoruz. Onları tüm olumsuzluklardan uzak tutuyoruz." ifadelerini kullandı.



Çocuklarım spora başladı



Eşini 7 yıl önce kaybeden ve 2'si kız 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Sahila Koton (43), proje sayesinde çocuklarının spora başladığını, gönüllü gençlerin arkadaşlığı sayesinde derslerdeki başarılarının da arttığını ifade etti.



Afganistan'daki iç karışıklıklardan kaçarak 4 çocuğuyla 2 yıl önce Türkiye'ye sığınan Ziyagül Hüseyni (50) ise çocuklarının Türkiye'ye uyumunda proje kapsamında evlerini ziyaret eden gençlerin büyük katkısının bulunduğunu söyledi.





